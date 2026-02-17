CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya’da ekonomik güven Şubat’ta geriledi

Almanya’da ekonomik güven Şubat’ta geriledi

Almanya’da ekonomik güven endeksi Şubat ayında sınırlı düşüş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 13:16

Son Güncelleme Tarihi 17 Şubat 2026 13:17

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) tarafından Salı günü yayımlanan rapora göre, Ekonomik Güven Endeksi Şubat'ta 58,3 puan olarak ölçüldü. Endeks, yılın başındaki sert yükselişin ardından bir önceki aya kıyasla 1,3 puan geriledi.

Almanya'ya ilişkin Mevcut Durum Endeksi ise 6,8 puan artarak eksi 65,9 seviyesine yükseldi. ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, Alman ekonomisinin "kırılgan bir toparlanma" sürecinde olduğunu belirterek, sanayi ve özel yatırımlardaki yapısal sorunların sürdüğüne dikkat çekti.

Euro Bölgesi'nde de ekonomik güven zayıfladı. Bölgenin ekonomik güven endeksi 1,4 puan düşerek 39,4 seviyesine inerken, mevcut koşullar göstergesi 4,5 puan artışla eksi 13,6'ya çıktı.

Kimya, çelik ve makine mühendisliği gibi ihracat odaklı sektörlerde ise daha güçlü bir görünüm bildirildi. Bu iyileşmede, 2025 yılının sonunda beklentilerin üzerinde gelen siparişlerin etkili olduğu ifade edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
HSBC’den altın değerlendirmesi: 2026’nın ana teması ’oynaklık’ olacak HSBC’den altın değerlendirmesi: 2026’nın ana teması 'oynaklık' olacak 17 Şubat 2026 08:46
Citi’den petrol tahmini: Yaz aylarında düşebilir Citi'den petrol tahmini: Yaz aylarında düşebilir 17 Şubat 2026 08:42
AB, euronun küresel rolünü güçlendirmek istiyor AB, euronun küresel rolünü güçlendirmek istiyor 17 Şubat 2026 08:38
Bitcoin yön arayışında: 68 bin dolar seviyesi kritik! Bitcoin yön arayışında: 68 bin dolar seviyesi kritik! 16 Şubat 2026 14:11
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aralıkta daraldı Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aralıkta daraldı 16 Şubat 2026 13:50
Sterlin kritik haftada! Sterlin kritik haftada! 16 Şubat 2026 13:45
Tacikistan’ın kamu borcu 3,5 milyar dolar oldu Tacikistan'ın kamu borcu 3,5 milyar dolar oldu 16 Şubat 2026 13:33
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Şubat 2026 13:12
Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde! Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde! 16 Şubat 2026 11:57
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 16 Şubat 2026 10:06
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! 16 Şubat 2026 10:05
Brent petrolün varili 67,23 dolar Brent petrolün varili 67,23 dolar 16 Şubat 2026 10:00
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.306,3600 Değişim 115,77 Son veri saati:
Düşük 14255,29 Yüksek 14371,06
Açılış
14.309,3600 Değişim 115,77 Son veri saati:
Düşük 14255,29 Yüksek 14371,06
Açılış
43,7346 Değişim 0,0614 Son veri saati:
Düşük 43,6738 Yüksek 43,7352
Açılış
51,8316 Değişim 0,0920 Son veri saati:
Düşük 51,7693 Yüksek 51,8613
Açılış
6.928,1160 Değişim 198,416 Son veri saati:
Düşük 6832,847 Yüksek 7031,263
Açılış
104,9826 Değişim 5,8089 Son veri saati:
Düşük 102,39 Yüksek 108,1989
Açılış
BİST En Aktif Hisseler