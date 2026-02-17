Almanya’da ekonomik güven Şubat’ta geriledi

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) tarafından Salı günü yayımlanan rapora göre, Ekonomik Güven Endeksi Şubat'ta 58,3 puan olarak ölçüldü. Endeks, yılın başındaki sert yükselişin ardından bir önceki aya kıyasla 1,3 puan geriledi.

Almanya'ya ilişkin Mevcut Durum Endeksi ise 6,8 puan artarak eksi 65,9 seviyesine yükseldi. ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, Alman ekonomisinin "kırılgan bir toparlanma" sürecinde olduğunu belirterek, sanayi ve özel yatırımlardaki yapısal sorunların sürdüğüne dikkat çekti.

Euro Bölgesi'nde de ekonomik güven zayıfladı. Bölgenin ekonomik güven endeksi 1,4 puan düşerek 39,4 seviyesine inerken, mevcut koşullar göstergesi 4,5 puan artışla eksi 13,6'ya çıktı.

Kimya, çelik ve makine mühendisliği gibi ihracat odaklı sektörlerde ise daha güçlü bir görünüm bildirildi. Bu iyileşmede, 2025 yılının sonunda beklentilerin üzerinde gelen siparişlerin etkili olduğu ifade edildi.