Almanya’da enflasyon şubatta yüzde 1,9’a geriledi

Almanya’da yıllık enflasyon şubat ayında beklentilere paralel olarak yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki düşüş sürerken, hizmet ve gıda fiyatlarındaki artış enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2026 11:00

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2026 11:01

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından çarşamba günü yayımlanan resmi verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon oranı Şubat ayında yüzde 1,9 olarak kaydedildi. Böylece enflasyon, ocak ayında görülen yüzde 2,1 seviyesinden gerilemiş oldu.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Verilere göre enerji fiyatları, ocakta yıllık bazda yüzde 1,7 gerilemesinin ardından şubat ayında da düşüşünü sürdürdü ve yüzde 1,9 azaldı.

Buna karşın hizmet ve gıda fiyatlarındaki ortalamanın üzerindeki artışlar enflasyonu yukarı yönlü etkiledi. Hizmet fiyatları yüzde 3,2, gıda fiyatları ise yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. Ancak gıda fiyatlarındaki yükseliş, ocakta görülen yüzde 2,1'lik artışın altında kalarak genel enflasyondaki düşüşe katkı sağladı.

Enerji ve gıda kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon şubat ayında yüzde 2,5 seviyesinde değişmeden kaldı. Tüketici fiyatları ise aylık bazda ocaktaki yüzde 0,1'lik artışın ardından şubatta yüzde 0,2 yükseldi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Tüketici fiyatlarındaki artış şubat ayında hafif bir yavaşlama gösterdi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın önemli ölçüde yavaşlaması fiyatların gelişimi üzerinde aşağı yönlü bir etki yaratırken, hizmetler enflasyonu yukarı çekmeye devam etti" ifadelerini kullandı.

