Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayınlanan verilere göre Almanya'da GSYH'da daralma derinleşti.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2025 09:14

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2025 09:15

Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre fiyat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak %0,3 oranında daraldı. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan revize verilere göre bu düşüş, 30 Temmuz'da açıklanan ilk tahminde belirtilen %0,1'lik gerilemeden daha belirgin gerçekleşti. Söz konusu revize, özellikle sanayi üretimi ve inşaat sektöründeki beklenenden zayıf performansa bağlandı.

2025'in ikinci çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre ekonomik çıktı fiyat etkisinden arındırılmış olarak %0,2 azaldı. Ancak çeyrek boyunca bir iş günü daha az olması nedeniyle, takvim etkisinden arındırıldığında GSYH yıllık bazda %0,2 oranında artış gösterdi.

2025'in ilk çeyreğinde %0,3 ve 2024'ün son çeyreğinde %0,2 büyüme gösteren Almanya ekonomisi, ikinci çeyrekte zayıflayan hanehalkı harcamaları, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründeki düşüşlerle birlikte ivme kaybetti.

Almanya'nın aksine, Avrupa Birliği'nin büyük ekonomilerinden İspanya %0,7, Fransa %0,3 ve AB genelinde %0,2 büyüme kaydedildi. İtalya'da ekonomik daralma %0,1 ile sınırlı kalırken, ABD ekonomisi %0,7 oranında büyüdü.

Yıllık bazda, Almanya'nın ekonomik performansı yalnızca %0,2 artarken, AB genelinde büyüme %1,5 ile daha güçlü bir performans sergiledi.

