S&P Global, Almanya'nın mayıs ayı öncü PMI verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede nisanda 54,2 puan olan bileşik PMI mayısta 54,3'e yükselerek beklentileri aştı.

Art arda yükselişini dördüncü aya taşıyan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi 53,5 puana gerilemesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI, mayısta 56'dan 57,8'e çıkarak, Ağustos 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü PMI verisinin mayısta 55,3'e düşmesi bekleniyordu.

VERİLER İMALAT SANAYİSİNDE DARALMANIN SÜRDÜĞÜNE İŞARET ETTİ

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda artış beklentilerinin aksine 44,5'ten 42,9'a gerileyerek, 36 ayın en düşük seviyesine geriledi.

İmalat sanayi PMI verisinin mayıs ayında 45'e yükseleceği tahmin ediliyordu. İmalat sanayi PMI verisinin 11 aydır daralmaya işaret eden 50 puanın altında olması dikkati çekti.

Hamburg Ticaret Bankası başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektöründeki faaliyetlerin iyi olmasının hane halkı satın alma gücünün enflasyon kaynaklı kaybına rağmen tüketici harcamalarının beklenenden daha iyi olduğunu gösterdiğini belirtti.

La Rubia, "Öte yandan imalat sektörü, Çin imalat sektöründe düşüş nedeniyle muhtemelen gerileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

Alman hükümeti ise ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılaması nedeniyle büyüme kaydetmedi. Böylece ilk çeyrekteki sıfır büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona "kıl payı" girmemiş oldu.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 küçülmüştü.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Destatis, ilk çeyreğe ilişkin GSYH nihai verilerini 25 Mayıs'ta açıklayacak.