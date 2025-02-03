Almanya'da imalat sektöründeki gerileme yavaşladı

S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Ocak 2025 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı.

Açıklanan verilere göre, ülkede Aralık 2024'te 42,5 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 45 puana çıkarak Mayıs 2024'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu yükselişe rağmen ülkede imalat sanayi ocakta faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kaldı.

S&P Global ve HCOB'den yapılan ortak açıklamada, "Son PMI anketi Almanya'nın imalat sektöründeki gerilemenin ocakta hafiflediğini ve üreticilerin hem üretimde hem de yeni siparişlerde 8 ayın en yavaş düşüşünü bildirdiğini gösterdi. Alman imalatçılar iş gücü fazlasını azaltma çabaları nedeniyle işten çıkarmaya devam etti." ifadelerine yer verildi.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia da Alman imalat sektöründeki şirketlerin, olumlu bir işaret olarak geleceğe çok daha fazla umutla baktıklarını belirterek, "Bazı şirketler bu iyimserliği daha düşük faiz oranları beklentisi ve parlamento seçimlerinden sonra yeni bir hükümetle ekonominin canlanacağı umuduyla gerekçelendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Rubia, ancak son PMI anketinin Alman imalat sektöründeki sürdürülebilir bir toparlanmanın başladığına işaret etmek için yeterli olmadığını vurgulayarak, ABD gümrük tarifeleri endişesi, erken seçimler ve artan iflasların imalat sektöründeki durgunluğu sona erdirecek reçeteler olmadığını kaydetti.

ALMAN EKONOMİSİ VE ERKEN SEÇİM

Öte yandan, Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Analistler, siyasi belirsizliğin, yurt dışından gelen artan rekabetin, yüksek enerji maliyetlerinin, hala yüksek olan faiz oranlarının ve belirsiz ekonomik beklentilerin Alman ekonomisini baskıladığını belirterek, ekonomide 2025 için sadece hafif bir büyüme bekliyor.

Öte yandan, Almanya'da hükümet 29 Ocak'ta bu yıl için daha önce yüzde 1,1 olarak açıklanan büyüme beklentisini, zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlik ve ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0,3'e düşürdü.

Almanya'da başta bütçe olmak üzere ekonominin nasıl canlandırılacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle üç partili koalisyon hükümeti Kasım 2024'te dağılmıştı.

Ülkede 23 Şubat'ta erken seçimler yapılacak. Seçimler için yürütülen kampanyanın en önemli konularından birisi de büyümekte zorlanan ekonomi.