Almanya’da işsizlik aralık ayında sabit kaldı

Almanya Federal İş Ajansı tarafından yayımlanan ve mevsimsellikten arındırılmış verilere göre oran, kasım ayındaki seviyesini korudu ve ekonomist beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 3 bin kişi arttı. Kasım ayında bu artış 1 bin kişi olarak kaydedilmişti. Piyasa beklentisi ise Aralık ayında 5 bin kişilik bir artış yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 6,2'ye yükselirken, Kasım ayında bu oran yüzde 6,1 seviyesindeydi. Toplam işsiz sayısı ise kasımdaki 2,885 milyon seviyesinden aralık ayında 2,908 milyona çıktı.

İşgücü Anketi verilerine göre Kasım ayında işsiz sayısı 1,64 milyon oldu. Bu rakam, Kasım 2024'e kıyasla 171.000 kişilik, yani yüzde 11,6'lık bir artışa işaret etti. İşsizlik oranı yıllık bazda 0,4 puan yükselerek yüzde 3,7'ye çıktı.

Mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış verilere göre ise kasım ayında işsiz sayısı aylık bazda 7.000 kişi artarak 1,67 milyona yükseldi. Bu dönemde düzeltilmiş işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3,8 seviyesinde kaldı.