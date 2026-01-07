CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya’da işsizlik aralık ayında sabit kaldı

Almanya’da işsizlik aralık ayında sabit kaldı

Almanya’da işsizlik oranı 2025’in Aralık ayında değişmeyerek yüzde 6,3 seviyesinde kaldı.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 13:01

Almanya Federal İş Ajansı tarafından yayımlanan ve mevsimsellikten arındırılmış verilere göre oran, kasım ayındaki seviyesini korudu ve ekonomist beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 3 bin kişi arttı. Kasım ayında bu artış 1 bin kişi olarak kaydedilmişti. Piyasa beklentisi ise Aralık ayında 5 bin kişilik bir artış yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 6,2'ye yükselirken, Kasım ayında bu oran yüzde 6,1 seviyesindeydi. Toplam işsiz sayısı ise kasımdaki 2,885 milyon seviyesinden aralık ayında 2,908 milyona çıktı.

İşgücü Anketi verilerine göre Kasım ayında işsiz sayısı 1,64 milyon oldu. Bu rakam, Kasım 2024'e kıyasla 171.000 kişilik, yani yüzde 11,6'lık bir artışa işaret etti. İşsizlik oranı yıllık bazda 0,4 puan yükselerek yüzde 3,7'ye çıktı.

Mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış verilere göre ise kasım ayında işsiz sayısı aylık bazda 7.000 kişi artarak 1,67 milyona yükseldi. Bu dönemde düzeltilmiş işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3,8 seviyesinde kaldı.

İlginizi Çekebilir
Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026’da sürecek mi? Rus ekonomisinde soğuma dönemi: Zorluklar 2026'da sürecek mi? 06 Ocak 2026 11:16
2025’in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 2025'in en çok yükselen sektör endeksi belli oldu 06 Ocak 2026 11:07
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Ocak 2026 09:31
Brent petrolün varili 61,43 dolar Brent petrolün varili 61,43 dolar 06 Ocak 2026 09:25
MicroStrategy’den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu MicroStrategy'den dev zarar: Bitcoin düşüşü 17,4 milyar dolara mal oldu 06 Ocak 2026 09:13
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 06 Ocak 2026 09:09
ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı 06 Ocak 2026 08:05
Trump’tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! Trump'tan kritik açıklama: Tarife gelirleri 600 milyar doları aşacak! 06 Ocak 2026 07:51
ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı 06 Ocak 2026 07:46
ABD’den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım ABD'den uranyum hamlesi: Yerli kapasite için 2,7 milyar dolar yatırım 06 Ocak 2026 07:42
Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD’li petrol şirketleriyle temas başladı Trump yönetimi harekete geçti: Venezuela için ABD'li petrol şirketleriyle temas başladı 06 Ocak 2026 07:24
San Francisco Fed: Tarifeler enflasyonu düşürebilir San Francisco Fed: Tarifeler enflasyonu düşürebilir 06 Ocak 2026 07:18
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.101,8900 Değişim 120,81 Son veri saati:
Düşük 12003,77 Yüksek 12124,58
Açılış
43,058 Değişim 0,0460 Son veri saati:
Düşük 43,0187 Yüksek 43,0647
Açılış
50,3544 Değişim 0,1695 Son veri saati:
Düşük 50,2904 Yüksek 50,4599
Açılış
6.176,1690 Değişim 79,754 Son veri saati:
Düşük 6148,922 Yüksek 6228,676
Açılış
110,0056 Değişim 6,2555 Son veri saati:
Düşük 108,3182 Yüksek 114,5737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler