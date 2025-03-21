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Almanya'da milyarlarca avroluk kredi paketini onayladı

Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi, durgun ekonomiyi canlandırmak ve yeni bir Avrupa ortak savunma dönemi için altyapı, savunma ve iklim koruma yatırımlarına yönelik milyarlarca avroluk harcama artışı planını onayladı.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2025 16:11

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2025 16:13

Federal Meclis'ten sonra, ülkenin 16 eyaletini temsil eden Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi, altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına ilişkin tasarıya gerekli üçte iki çoğunlukla "evet" dedi.

Yapılan anayasa değişikliğine göre, ülkenin savunması için yapılacak büyük harcamalar borç freni uygulamasının dışında tutulacak.

Ayrıca altyapı ve iklim hedeflerine ulaşmak için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulmasına imkan sağlanacak.

Meclis, aldığı kararla ekonomiyi canlandıracak ve Avro Bölgesi'nde büyümeyi teşvik edecek büyük bir borçlanma artışını onaylamış oldu.

Gelecek 4 yıl için koalisyon hükümeti kurması beklenen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 12 yıllık 500 milyar avroluk altyapı fonu harcamasının 100 milyar avrosu Yeşiller Partisi'nin talep ettiği gibi iklim ve ekonomik dönüşüm fonuna aktarılacak.

100 milyar avro eyalet hükümetlerine tahsis edilecek. Geriye kalan 300 milyar avronun da federal hükümetin altyapı yatırımları için kullanılması öngörülüyor.

Altyapı fonundan gelen 100 milyar avronun yanı sıra, Almanya'nın 16 eyaletinin her birinin, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,35'i kadar borçlanmasına izin verilecek.

Şimdiye kadar ülkede eyaletlerin borçlanmasına izin verilmiyordu.

Kamu borçlanmasını GSYH'nin yüzde 0,35'i ile sınırlayan ve anayasada yer alan "borç freni" reformu, GSYH'nin yüzde 1'inin üzerindeki savunma harcamalarını borç kuralından muaf tutacak.

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