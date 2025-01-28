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Almanya'da tekstil atığı 2013-2023 döneminde yüzde 55 arttı

Almanya'da hane halkından toplanan giysi ve tekstil atığı 2023'te, 2013'e kıyasla yüzde 55 artışla 175 bin tona ulaştı.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2025 14:44

Son Güncelleme Tarihi 28 Ocak 2025 14:45

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), giyim ve tekstil atığına ilişkin 2023 öncü verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede 2023'te kamu adına atık toplayan şirketler tarafından hanelerden yaklaşık 175 bin ton giysi ve tekstil atığı toplandı. Böylece, ülkede 2013'e kıyasla toplanan tekstil atığı yüzde 55 arttı. 2013'te söz konusu miktar 112 bin 700 ton olarak kayıtlara geçmişti.

2023'deki nüfus sayısına göre ise kişi başına yaklaşık 2 kilogram tekstil atığı oluştu. Almanya'da 2013-2023 döneminde en fazla giysi ve tekstil atığı yaklaşık 187 bin ton ile Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'de toplanmıştı.

Öte yandan, Almanya'da ikinci el piyasasına veya yurt içinde geri dönüşüme girmeyen eski giysiler ve kullanılmış tekstil ürünleri de yurt dışına ihraç edildi. 2023'te ülkeden yaklaşık 452 bin ton eski giysi ve diğer kullanılmış tekstil ürünleri ihraç edildi. Ülkede, 2023'te 2022'e kıyasla, kullanılmış tekstil ürünlerinin ihracat hacmi yüzde 6 düştü. 2023'te Hollanda yüzde 16 ve Polonya yüzde 15 ile kullanılmış tekstil ürünlerinin en önemli alıcıları oldu.

2022'DE AB TEKSTİL ATIĞI 910 BİN TON

Öte yandan, AB genelinde ise 2022'de haneler tarafından 910 bin ton tekstil atığı üretilmişti. Bunun 148 bin 900 tonu Almanya'ya ait olurken, bu ülkenin atıkları AB tekstil atıklarının yüzde 16'sına denk geldi. Nüfus sayısına bağlı olarak Almanya, kişi başına yaklaşık 2 kilogram tekstil atığı ile AB ortalamasında ilk 10'da yer aldı. Belçika'da 6 kilogram, Hollanda'da 5 kilogram, Fransa ve Avusturya'da 4 kilogram kişi başı tekstil atığı üretildi.

Avrupa Birliği, 1 Ocak 2025'ten itibaren tekstil ürünlerinin diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesini istemişti. Buna göre, eski giysiler ve kullanılmış tekstil ürünleri artık çöp kutusuna atılamayacak.

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