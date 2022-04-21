Almanya’nın Rusya’ya ihracatı yüzde 57,5 azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışına yaptığı ihracatın mart verilerini açıkladı. Buna göre, martta Almanya'nın AB dışındaki ülkelere mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracatı şubat ayına göre yüzde 7,2 azalarak 52,8 milyar avroya indi. Aynı döneminde Almanya'nın Rusya'ya ihracatı yüzde 57,5 düşerek 1,1 milyar avroya geriledi.

Destatis açıklamasında, bu düşüşe sebep olarak, "Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, diğer ihracat kısıtlama önlemleri ve şirketlerin davranışları" gösterildi. Öte yandan Almanya'nın Rusya ile ticareti geçen yıl 2020'ye göre yüzde 34,1 artarak 59,8 milyar avroya yükseldi.

2021'de Almanya'nın Rusya'ya karşı 6,5 milyar ticaret açığı vermesi dikkati çekmişti.

Almanya, 2020'de Kovid-19 salgınında, özellikle ham petrol ve doğal gaz ithalatının değerinin önemli ölçüde düşmesiyle, Rusya'ya karşı 1993'ten bu yana ilk kez ihracat fazlası vermişti. Almanya'nın Rusya'ya ihracatı ağırlıklı olarak makine, motorlu taşıtlar, kimyasal ürünler ve eczacılık ürünlerinden oluşuyor.

Alman hükümeti, Ukrayna'da devam eden savaşın ardından Rusya'ya ihracat yapan Alman şirketlere verilen Hermes kredi garantilerini askıya almıştı. Hermes kredileri, 1949'dan beri Alman şirketlerinin yabancı ülkelere yönelik yatırım ve ihracatlarını garanti altına alırken, savaş ve devlet el koymalarına karşı da koruma sağlıyor.