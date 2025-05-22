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Almanya'nın vergi gelirleri arttı

Almanya Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkenin vergi gelirleri Nisan ayında %10,2 arttı.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2025 09:07

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2025 09:08

Almanya Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, federal ve eyalet hükümetlerinin vergi gelirlerin Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 arttı.

Bakanlık, önemli artışın esas olarak, gelirlerin bir önceki yıla göre %190'dan fazla arttığı eyalet vergilerindeki tek seferlik etkiden kaynaklandığını söyledi.

Yayınlanan aylık rapora göre Nisan ayında toplam vergi gelirleri 64,08 milyar euroya ulaştı.

Ocak-Nisan döneminde vergi gelirleri 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %9,7 artarak 286,34 milyar euro oldu.

Raporda, hem sanayi üretiminin hem de ihracatın son dönemde artış kaydetmesine rağmen vergi gelirlerini artıracak önemli itici güçlerin şimdilik beklenmediği belirtildi.

Bakanlık, "Özellikle uluslararası ticaret çatışmalarıyla ilgili belirsizliğin ekonomiye yük getirmesi muhtemeldir" dedi.

Rapora göre, vergi uzmanları 2025 yılında gelirlerin bir önceki yıla göre %3,7 artarak 893,3 milyar euroya ulaşacağını öngörüyor.

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