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Altının kilogram fiyatı belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin lira oldu.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2024 16:58

Son Güncelleme Tarihi 16 Aralık 2024 16:59

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı belli oldu.

TOPLA İŞLEM HACMİ 3 MİLYAR 566 MİLYONUN ÜZERİNDE

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 982 bin lira, en yüksek 3 milyon 29 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 23 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 3 milyon 35 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 566 milyon 964 bin 885,47 lira, işlem miktarı ise 1.184,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 583 milyon 179 bin 630,63 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 3.035.000,00 2.710,55
En Düşük 2.982.000,00 2.690,00
En Yüksek 3.029.400,00 2.698,00
Kapanış 3.023.000,00 2.690,00
Ağırlıklı Ortalama 2.989.761,71 2.691,71
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.566.964.885,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.184,05
Toplam İşlem Adedi 20

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