Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı belli oldu.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 23 bin lira, en yüksek 3 milyon 32 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 26 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 35 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 111 milyon 333 bin 317,14 lira, işlem miktarı ise 1.045,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 279 milyon 180 bin 483,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Muhafız Kıymetli Madenler ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: