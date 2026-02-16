CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 330 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2026 16:41

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 290 bin lira, en yüksek 7 milyon 330 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 7 milyon 330 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 7 milyon 250 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 565 milyon 143 bin 215,38 lira, işlem miktarı ise 352,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 879 milyon 626 bin 238,74 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.250.000,00 5.183,00
En Düşük 7.290.000,00 4.963,45
En Yüksek 7.330.000,00 4.963,45
Kapanış 7.330.000,00 4.963,45
Ağırlıklı Ortalama 7.313.402,60 4.963,45
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.565.143.215,38
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 352,23
Toplam İşlem Adedi 27

BİST En Aktif Hisseler