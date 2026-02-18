CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Altının kilogramı 7 milyon 275 bin lira

Altının kilogramı 7 milyon 275 bin lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 275 bin liraya indi.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2026 16:45

Son Güncelleme Tarihi 18 Şubat 2026 16:46

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 259 bin lira, en yüksek 7 milyon 344 bin 992 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 7 milyon 275 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 280 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 545 milyon 992 bin 767,35 lira, işlem miktarı ise 2 bin 5,92 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 910 milyon 791 bin 924,55 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.280.000,00 5.193,40
En Düşük 7.259.000,00 4.870,00
En Yüksek 7.344.992,00 5.220,00
Kapanış 7.275.000,00 5.170,00
Ağırlıklı Ortalama 7.325.158,01 5.123,30
Toplam İşlem Hacmi (TL) 14.545.992.767,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.005,92
Toplam İşlem Adedi 91

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü 18 Şubat 2026 08:01
Bakır fiyatlarında gerileme sürüyor Bakır fiyatlarında gerileme sürüyor 18 Şubat 2026 07:59
Fitch, ABD bütçe açıkları konusunda uyardı Fitch, ABD bütçe açıkları konusunda uyardı 18 Şubat 2026 07:48
IMF’den Japonya’ya: Faiz artırımlarına devam edin IMF'den Japonya'ya: Faiz artırımlarına devam edin 18 Şubat 2026 07:28
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 17 Şubat 2026 16:51
ABD’de özel sektör istihdamı üç haftadır hızlanıyor ABD’de özel sektör istihdamı üç haftadır hızlanıyor 17 Şubat 2026 16:33
BofA’dan ons altın için 7 bin dolar tahmini BofA'dan ons altın için 7 bin dolar tahmini 17 Şubat 2026 15:31
BofA açıkladı: Küresel yatırımcı güveni Haziran 2021’den bu yana zirvede! BofA açıkladı: Küresel yatırımcı güveni Haziran 2021’den bu yana zirvede! 17 Şubat 2026 14:31
Ifo açıkladı: Almanya nüfusu 2070’e kadar yüzde 10 azalabilir Ifo açıkladı: Almanya nüfusu 2070'e kadar yüzde 10 azalabilir 17 Şubat 2026 13:57
İspanya’nın kamu borcunun GSYH’ye oranı geriledi İspanya’nın kamu borcunun GSYH’ye oranı geriledi 17 Şubat 2026 13:38
İsveç, Euro Bölgesi’ne katılım için acele etmeyecek İsveç, Euro Bölgesi’ne katılım için acele etmeyecek 17 Şubat 2026 13:34
Avrupa’nın Rus petrolünü reddetmesinin faturası belli oldu! Avrupa'nın Rus petrolünü reddetmesinin faturası belli oldu! 17 Şubat 2026 12:21
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.246,9100 Değişim 378,43 Son veri saati:
Düşük 14154,24 Yüksek 14532,67
Açılış
43,7626 Değişim 0,049 Son veri saati:
Düşük 43,71 Yüksek 43,759
Açılış
51,8143 Değişim 0,1113 Son veri saati:
Düşük 51,7918 Yüksek 51,9031
Açılış
6.976,1450 Değişim 151,186 Son veri saati:
Düşük 6826,674 Yüksek 6977,86
Açılış
107,5364 Değişim 5,8669 Son veri saati:
Düşük 101,7821 Yüksek 107,649
Açılış
BİST En Aktif Hisseler