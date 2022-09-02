Dünya genelinde enflasyonist baskıların süreceğine işaret eden gelişmeler mevcudiyetini korurken, makroekonomik tarafta açıklanan verilerin resesyon beklentilerini güçlendirmesi belirsizlikleri artırıyor.

Asya genelinde de Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının kıyı bölgelerinden ekonomi için önemli olan üretim merkezlerine kayması tedirginlikleri artırıyor. Ülkede, sıfır vaka politikası kapsamında dün Shenzen'de tedbirlerin sıkılaştırılması ve Chengdu eyaletinin karantinaya alınması, halihazırda yavaşlama sinyalleri veren ülke ekonomisinin büyüme hedeflerinden daha da uzaklaşacağına işaret etti.

Japonya'da ise gündemi, dolar/yen paritesinin 140,4 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından, dünya genelinin aksine uygulanan gevşek para politikasının ne yönde şekilleneceği ve ekonomi yetkililerinin vereceği mesajlar meşgul ediyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 artarak 3.186 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 azalarak 2.409 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı düşüşle günü 27.651 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 140,2 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 58.830 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,63 azalışla 19.475 puanda seyrediyor.