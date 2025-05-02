Avro Bölgesi imalat sanayisi toparlanma işareti verdi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin nisan ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektöründeki toparlanma süreci nisan ayında devam etti.

Avro Bölgesi'nde martta 48,6 olan imalat sanayi PMI, nisanda 49'a çıktı.

Böylece Avro Bölgesi nisan ayı imalat sanayi PMI, son 32 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde nisan ayında fabrika üretimi, Mart 2022'den bu yana en hızlı oranda artış gösterdi.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "PMI'da üst üste gelen dördüncü artış, imalat sektöründeki durumun istikrara kavuştuğunun bir işareti olarak görülebilir." ifadesini kullandı.

Son aylarda belirsizliklerin arttığını anımsatan Rubia, Avro Bölgesi'nde endüstriyel faaliyetin ABD tarife politikasından etkileneceğini hatırlattı.

Öte yandan, PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.