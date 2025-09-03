CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 51 oldu

Avro Bölgesi'nde ağustos ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2025 12:28

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi ağustos ayında yavaş bir hızda büyüme gösterdi.

Temmuz ayında 50,9 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, ağustosta 51'e ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 12 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde temmuzda 51 olan hizmet sektörü PMI ise ağustosta son iki ayın en düşük seviyesi olan 50,5'e indi.

Piyasa beklentileri, ağustosta bileşik PMI'ın 51,1, hizmet PMI'nın 50,7 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

