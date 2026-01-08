CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi aralıkta 0,4 puan düştü

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi aralıkta 0,4 puan düştü

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda 0,4 puan gerileyerek 96,7'ye indi.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2026 16:44

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aralık ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda 0,1 puan azalarak 96,8 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,4 puan düşerek 96,7 puana geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 97 puan olacağı yönündeydi. Verinin, beklentinin altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Endekste, sanayi sektörüne güven artarken hizmetler ve inşaat sektörlerine güven sabit kaldı, perakende ticarete güven ise azaldı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, aralıkta 0,3 puan gerileyerek eksi 13,1 oldu. AB'de ise kasımda eksi 12,4 seviyesindeki endeks, aralıkta eksi 12,5 seviyesinde ölçüldü.

İlginizi Çekebilir
OPEC, Irak, BAE, Kazakistan ve Umman’dan güncellenmiş telafi planlarını aldı OPEC, Irak, BAE, Kazakistan ve Umman’dan güncellenmiş telafi planlarını aldı 07 Ocak 2026 16:58
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 07 Ocak 2026 16:43
ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı 07 Ocak 2026 16:32
İngiltere Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? İngiltere Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? 07 Ocak 2026 16:30
Deutsche Bank’tan altın ve gümüş için kritik uyarı Deutsche Bank'tan altın ve gümüş için kritik uyarı 07 Ocak 2026 16:25
İngiliz bankacılık devinden gümüş için pozitif tahmin İngiliz bankacılık devinden gümüş için pozitif tahmin 07 Ocak 2026 15:34
ABD’de risk sermayesi fonları küçüldü ABD’de risk sermayesi fonları küçüldü 07 Ocak 2026 15:27
BofA: Altın 5 bin doları test edebilir, gümüş daha fazla kazandırabilir BofA: Altın 5 bin doları test edebilir, gümüş daha fazla kazandırabilir 07 Ocak 2026 15:20
ABD’de mortgage başvuruları 2026’ya düşüşle başladı ABD’de mortgage başvuruları 2026'ya düşüşle başladı 07 Ocak 2026 15:14
Nijerya’da yoksulluk alarmı: Sayı yıl sonuna kadar 141 milyona çıkabilir Nijerya’da yoksulluk alarmı: Sayı yıl sonuna kadar 141 milyona çıkabilir 07 Ocak 2026 14:52
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon aralıkta geriledi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta geriledi 07 Ocak 2026 14:22
Almanya’da karbon emisyonları binalar ve ulaşım nedeniyle düştü Almanya'da karbon emisyonları binalar ve ulaşım nedeniyle düştü 07 Ocak 2026 13:44
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.024,3200 Değişim 157,53 Son veri saati:
Düşük 11907,78 Yüksek 12065,31
Açılış
43,05 Değişim 0,0339 Son veri saati:
Düşük 43,0318 Yüksek 43,0657
Açılış
50,3501 Değişim 0,1799 Son veri saati:
Düşük 50,257 Yüksek 50,4369
Açılış
6.137,1600 Değişim 79,400 Son veri saati:
Düşük 6101,774 Yüksek 6181,174
Açılış
104,0470 Değişim 6,2901 Son veri saati:
Düşük 103,1373 Yüksek 109,4274
Açılış
BİST En Aktif Hisseler