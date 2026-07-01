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Avro Bölgesi'nde enflasyon sürprizi! Beklentilerin altına geriledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2,8'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Böylece ocak ayından bu yana devam eden yükseliş serisi sona ererken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyon hedefi olan yüzde 2 seviyesine bir adım daha yaklaşıldı.

AA

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2026 13:42

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, mayıs ayında yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,8'e geriledi.

Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, açıklanan veri beklentilerin altında kaldı.

Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,1 geriledi.

OCAK AYINDAN BU YANA İLK DÜŞÜŞ

Haziran verisiyle birlikte Avro Bölgesi'nde ocak ayından bu yana devam eden yıllık enflasyondaki yükseliş eğilimi sona ermiş oldu.

Bu gelişme, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele sürecine ilişkin beklentiler açısından da yakından takip ediliyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,4 OLDU

Enerji ve gıda gibi dalgalı kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak hesaplandı.

Çekirdek enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,2 arttı.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI ENERJİDE

Avro Bölgesi'nde haziranda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 8,7 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 1,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

ÜLKELERE GÖRE ENFLASYON

Enflasyon haziranda geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da 2, İtalya'da 3,1 ve İspanya'da yüzde 3,6 seviyesinde ölçüldü.

ECB HEDEFİNE YAKLAŞILDI

Avrupa Merkez Bankası'nın orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Haziran ayında enflasyonun beklentilerin altına gerilemesi, fiyat baskılarının kademeli olarak hafiflediğine işaret ederken, piyasalarda ECB'nin para politikasına ilişkin beklentiler açısından da önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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