Avro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı belli oldu

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, eylül ayında yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2025 13:49

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de ağustos ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylülde aynı seviyede belirlendi.

Avro Bölgesi'nde de ağustosta yüzde 6,3 olan işsizlik oranı eylülde değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Eylülde işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,5, Finlandiya'da yüzde 9,8, İsveç'te yüzde 8,7 ve Yunanistan'da yüzde 8,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı, eylülde 13 milyon 246 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 3 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Eylül ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 866 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 282 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,4 olarak ölçüldü.

