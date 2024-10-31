Avro Bölgesi'nde işsizlik eylülde sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylülde önceki aya göre değişmeyerek yüzde 5,9 oldu. İşsizlik, AB'de eylülde geçen yılın aynı ayındaki yüzde 6,1 seviyesine göre ise düşüş gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de işsizlik eylülde aylık bazda değişmedi ve yüzde 6,3 olarak belirlendi. Avro Bölgesi'nde işsizlik Eylül 2023'te yüzde 6,6 olarak ölçülmüştü.

Eylülde işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,2, Yunanistan'da yüzde 9,3, İsveç'te yüzde 8,5 ve Finlandiya'da yüzde 8,4 oldu. Almanya'da işsizlik eylülde yüzde 3,5 ve Fransa'da yüzde 7,6 olarak hesaplandı.

Geçen ay 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 861 bin olurken, bunun 2 milyon 287 bini Avro Bölgesi'nde kaydedildi.

Eylülde genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 14,4 oldu.