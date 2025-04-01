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Avro Bölgesi'nde işsizlik şubatta düştü

Avro Bölgesi'nde işsizlik şubat ayında yüzde 6,1 seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2025 14:32

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2025 14:32

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, AB'de ocak ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı şubatta yüzde 5,7'ye indi.

Avro Bölgesi'nde de ocakta yüzde 6,2 olan işsizlik oranı şubatta 6,1'e düştü.

İşsizlik oranı, geçen yılın şubat ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise 6,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Şubatta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,4, İsveç'te 9, Finlandiya'da 8,8 ve Yunanistan'da yüzde 8,6 oldu.

AB'de işsiz sayısı, şubatta 12 milyon 677 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 580 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Şubat ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 835 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 272 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,5, Avro Bölgesi'nde ise 14,2 olarak ölçüldü.

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