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Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 90,3 oldu

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 90,3 seviyesinde ölçüldü.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 15:52

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 15:52

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2023 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde birinci çeyrekte yüzde 90,7 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 90,3 oldu.

AB'de ise birinci çeyrekte yüzde 83,4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı ikinci çeyrekte yüzde 83,1 seviyesinde belirlendi.

Söz konusu oran 2022'nin ikinci çeyreğinde AB'de yüzde 85,9, Avro Bölgesi'nde yüzde 93,5 olarak tespit edilmişti.

Öte yandan toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 12 trilyon 604 milyar avro, AB'de ise 13 trilyon 676 milyar avro seviyesini buldu.

EN YÜKSEK BORÇ ORANI YUNANİSTAN'DA

AB üyesi ülkeler arasında 2023 yılının ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 166,5 ile Yunanistan oldu. Onu, yüzde 142,4 ile İtalya, yüzde 111,9 ile Fransa, yüzde 111,2 ile İspanya, yüzde 110,1 ile Portekiz ve yüzde 106 ile Belçika izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 18,5 ile Estonya, yüzde 21,5 ile Bulgaristan ve yüzde 28,2 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

BÜTÇE AÇIĞI ARTTI

Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,7 olan Avro Bölgesi'nde de bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 3,3'e yükselirken, ilk çeyreğe göre değişmedi.

AB'de ise yüzde 2,3'ten yüzde 3,2'ye çıkarken, yılın birinci çeyreğine göre 0,1 puan artış oldu.

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