CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde konut fiyatları arttı

Avro Bölgesi'nde konut fiyatları arttı

Avro Bölgesi'nde konut fiyatları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 03 Ekim 2025 13:06

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinde yılın ikinci çeyreğine ilişkin konut fiyat verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 yükseldi.

Konut fiyatları Avro Bölgesi'nde ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 1,7 ve yüzde 5,1 arttı.

Ülkeler özelinde bakıldığında konut fiyatları, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla Portekiz'de yüzde 4,7, Lüksemburg'da 4,5, Hırvatistan'da 4,4 arttı, Fransa'da yüzde 0,2, Belçika'da yüzde 0,1 geriledi.

Konut fiyatları, ikinci çeyrekte yıllık bazda Portekiz'de yüzde 17,2, Bulgaristan'da 15,5 ve Macaristan'da yüzde 15,1 yükselirken, Finlandiya'da yüzde 1,3 düştü.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor 01 Ekim 2025 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 01 Ekim 2025 09:34
İngiltere’de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde İngiltere'de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde 01 Ekim 2025 09:22
ABD’de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak ABD'de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak 01 Ekim 2025 09:18
İngiltere’de konut fiyatlarındaki artış oranı eylülde arttı İngiltere'de konut fiyatlarındaki artış oranı eylülde arttı 01 Ekim 2025 09:16
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 01 Ekim 2025 09:06
ABD’de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı 01 Ekim 2025 08:51
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 30 Eylül 2025 16:58
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi 30 Eylül 2025 16:51
AB, tasarrufları yatırıma dönüştürmek istiyor AB, tasarrufları yatırıma dönüştürmek istiyor 30 Eylül 2025 15:29
Almanya’da işsiz sayısı eylülde arttı Almanya'da işsiz sayısı eylülde arttı 30 Eylül 2025 14:30
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 30 Eylül 2025 13:17
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler