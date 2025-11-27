CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde kredilerde güçlü ivme yok

Avro Bölgesi'nde kredilerde güçlü ivme yok

Avro Bölgesi şirketlerine yönelik banka kredileri, düşen faizlere rağmen ivme kazanamıyor.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2025 13:52

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ekim 2025'e ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda eylülde yüzde 2,9 büyüyen şirket kredileri, ekimde de yüzde 2,9 artış kaydetti.

Tüketici kredileri ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı. Eylülde söz konusu krediler yüzde 2,6 artmıştı.

Eylülde M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,8 artışla analistlerin beklentisini karşıladı. M3 para arzında eylülde 2,6 artış görülmüştü.

GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINDA

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB'nin 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon ekimde 2,1'e gerilemişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor 26 Kasım 2025 10:05
OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor 26 Kasım 2025 09:59
Çin’de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! Çin'de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! 26 Kasım 2025 09:55
Brent petrolün varili 62,04 dolar Brent petrolün varili 62,04 dolar 26 Kasım 2025 09:51
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:47
Piyasalar Fed’e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor Piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:13
Avustralya’da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı Avustralya'da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı 26 Kasım 2025 08:29
ABD’de ÜFE eylülde beklentilere paralel yükseldi ABD'de ÜFE eylülde beklentilere paralel yükseldi 25 Kasım 2025 16:49
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 25 Kasım 2025 16:54
İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı 25 Kasım 2025 14:33
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 25 Kasım 2025 13:22
Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor 25 Kasım 2025 12:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler