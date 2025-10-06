Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı

CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta, önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2025 14:41

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar ağustosta önceki aya kıyasla değişmezken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi. Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

Piyasa beklentisi de Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,1 artacağı yönündeydi.

Bu dönemde aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 1,7 ile Litvanya'da, yüzde 1,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta'da, yüzde 1,1 ile de İsveç'te oldu. En fazla düşüş ise yüzde 4 ile Romanya'da, yüzde 0,8 ile Polonya'da, yüzde 0,7 ile de Lüksemburg ve Portekiz'de ölçüldü.

Ağustosta yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 9,4 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 9,2 ile Malta'da ve yüzde 7,3 ile Lüksemburg'da artarken Romanya'da yüzde 3,8, Fransa'da yüzde 1,4 ve Finlandiya'da yüzde 1,2 geriledi.

