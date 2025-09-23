CANLI BORSA
Avrupa Birliği ile Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalanacak

Avrupa Birliği (AB) ve Endonezya, yıllarca süren müzakerelerin ardından uzun zamandır beklenen bir ticaret anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyor. Bu anlaşma, Endonezya'nın AB'ye yaptığı ihracatın yüzde 80'indeki gümrük vergilerini ortadan kaldırarak iki taraf arasındaki ticareti önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Temmuz 2016'dan bu yana müzakere edilen anlaşma, Avrupa Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič'in Endonezya ziyaretinde imzalanacak.

Endonezya Ekonomi İşleri Bakanlığı sözcüsü Haryo Limanseto'nun açıklamasına göre, anlaşma uyarınca ayakkabı, tekstil, giyim, palmiye yağı, balıkçılık, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar gibi emek yoğun sektörlerdeki vergiler kaldırılacak.

Bakanlık, anlaşmanın beş yıl içinde ikili ticareti iki katına çıkararak Endonezya'ya 27 üyeli AB pazarına daha geniş erişim sağlayacağını öngörüyor. Limanseto, anlaşmanın her iki taraftaki işletmelere "somut faydalar" sunacağını ve Endonezya'nın sürdürülebilirlik uygulamalarına olan bağlılığını güçlendireceğini belirtti. ABD'nin gümrük tarifelerinin dünya ticaretini yeniden şekillendirmesiyle, Asya ülkeleri ekonomik etkileri yumuşatmak ve yeni ticaret ortamına uyum sağlamak için ABD dışı ortaklarla ilişkilerini güçlendiriyor ve reformlar uyguluyor.

DBS kıdemli ekonomisti Radhika Rao'ya göre, Tayland, Filipinler ve Malezya da AB ile görüşmelerini sürdürüyor; Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ise bu yılın başlarında ticaret anlaşmalarını yükseltme müzakerelerini tamamladı. Endonezya'nın Jakarta Bileşik Endeksi Salı günü yüzde 0,5'e kadar yükselirken, rupiah dolar karşısında hafifçe zayıfladı. AB, Endonezya'nın beşinci en büyük ticaret ortağı olup, geçen yıl ikili ticaret 27,3 milyar avroya (32,22 milyar ABD doları) ulaştı.

