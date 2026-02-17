Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsaları, Almanya hariç pozitif bir seyir izlerken yatırımcıların gözü ABD ve İran arasındaki görüşmelere çevrildi.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 12:15

Son Güncelleme Tarihi 17 Şubat 2026 12:18

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 619,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.796 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 primle 10.516 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 artışla 8.324 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 17.917 puan seviyesinde, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 45.603 puanda bulunuyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurması küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de yapılacak nükleer müzakereler öncesinde İran'a "daha makul olması" çağrısı yaparken "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

Avro Bölgesi'nde makroekonomik tarafta ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), gıda ve hizmet kalemlerindeki artışın etkisiyle ocakta yıllık bazda yükseldi.

Aralık 2025'te yüzde 1,8 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,1'e çıkarken tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

İngiltere'de ise işsizlik oranı 2025 Aralık döneminde hafif yükselirken ücret artışının yavaşlaması, iş gücü piyasasında yumuşamaya işaret etti.

İşsizlik oranı aralık ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 5,2'ye yükselerek bir önceki dönemdeki yüzde 5,1 seviyesinin üzerine çıktı ve 2021 başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu dönemde ikramiyeler hariç yıllık ücret artışı 2025'in son üç ayında yüzde 4,2'ye gerileyerek kasım ayına kadar olan üç aylık dönemde kaydedilen yüzde 4,4'ün altına indi.

Analistler, bu gelişmelerle birlikte İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gelecek ay faiz indirimlerini sürdürmesine yönelik beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.

Öte yandan kurumsal tarafta açıklanan şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken Londra Borsası'nda işlem gören Avustralya merkezli BHP Group ve Şili merkezli Antofagasta'nin şirket bilançoları dikkati çekti.

BHP Group, bakırdan gelen katkıyla beklentilerin üzerinde yarıyıl bazlı temel kar açıkladı. Yapay zeka kaynaklı talebin desteğiyle bakır fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle, bakır gelirlerinin ilk kez şirketin kazançlarında demir cevherini geride bıraktığı bildirildi.

Antofagasta ise daha yüksek bakır ve yan ürün fiyatlarının etkisiyle kazanç ve nakit akışında belirgin artış kaydederek 2025 yılı için rekor kar açıkladı.

Şirket, daha güçlü bakır fiyatları ve artan yan ürün gelirlerinin desteğiyle yıllık gelirinin yüzde 30 arttığını bildirdi.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

