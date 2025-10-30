Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekim ayı para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre, banka ekim ayında üç temel politika faizini sabit bıraktığını duyurdu.

Böylelikle ana refinansman faizi yüzde 2,15, mevduat faizi yüzde 2, marjinal fonlama faizi de yüzde 2,40 seviyesinde kaldı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da ECB'nin bugünkü toplantıda üç temel politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) son para politikası toplantı tutanakları ise Yönetim Konseyi üyelerinin daha fazla faiz indirimi için acele edilmemesi gerektiğini değerlendirdiklerini ortaya koymuştu.

Tutanaklar, Yönetim Konseyi üyelerinin mevcut faiz oranının korunmasının, ABD tarifelerinin, devam eden belirsizliklerin ve diğer risk faktörlerinin etkisini değerlendirmek için daha fazla zaman sağladığını düşündüğünü ortaya koymuştu.