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Avustralya MB: Ekonomik görünüm geliştikçe harekete geçmeye hazır olmak önemli

Avustralya Merkez Bankası (RBA) ekonomik görünüm geliştikçe harekete geçmeye hazır olmanın önemli olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 19 Kasım 2024 09:17

Son Güncelleme Tarihi 19 Kasım 2024 09:18

Avustralya Merkez Bankası (RBA) bir yıldır sabit tuttuğu faiz oranlarını hemen değiştirmeye gerek olmadığını, ancak olduğunu söyledi. 4-5 Kasım'da yapılan yönetim kurulu toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, RBA'nın %4 olan nakit faiz oranının düşürülmesi veya uzun bir süre sabit tutulması senaryolarını tekrar tartıştığını gösterdi.

Böyle bir senaryoda RBA, enflasyonda ciddi bir yavaşlamanın faiz indirimini gerektirebileceğini, ancak kurulun böyle bir düşüşün sürdürülebilir olduğundan emin olmak için birden fazla iyi çeyrek dönem enflasyon sonucu gözlemlemesi gerektiğini söyledi.

Piyasalar gelecek yılın Mayıs ayına kadar faiz indirimine gidilmesini tam olarak fiyatlamamış olup, dördüncü çeyrek enflasyon raporunun ardından Şubat ayında faiz indirimine gidilmesi olasılığı sadece %38. Ancak ekonomistlerin çoğunluğu hala Şubat ayında faiz indirimine gidilmesini bekliyor.

Merkez Bankası, politikanın zamanında tepki vermesini gerektirebilecek bir dizi senaryoyu değerlendirdi. RBA, "Kurulun ekonomik koşullardaki bir değişikliğe çok geç tepki vermesine neden olabilecek geriye dönük bilgilere aşırı güvenmekten kaçınarak ileriye dönük kalmak önemlidir" dedi.

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