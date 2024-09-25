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Avustralya'da enflasyon RBA hedef aralığına geri döndü

Avustralya'da manşet enflasyon Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) hedef aralığına geri döndü.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2024 15:05

Son Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024 15:05

Avustralya'nın manşet enflasyon oranı Ağustos ayında 2021'den bu yana ilk kez Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) hedef bandı aralığına geldi; Ancak ekonomistler bunun anında bir faiz oranı indirimine yol açmayacağı konusunda uyarıyor.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Temmuz ayındaki yıllık %3,5'ten Ağustos'ta yıllık %2,7 arttı.

Enflasyon, hükümetin büyük miktarda parasal ve mali teşvikiyle körüklenen pandemi kaynaklı kesintilerden dünyanın hızla toparlanmasıyla fiyatların küresel olarak arttığı Ağustos 2021'den bu yana RBA'nın %2-3 hedefinin üzerinde seyrediyor.

Enflasyondaki düşüş büyük ölçüde, federal ve eyalet hükümetlerinin artan yaşam maliyetlerini hafifletmek için harekete geçmesiyle, yıl ortasında hanelere elektrik faturası indirimlerinin ödenmesinden kaynaklandı.

ABS, yakıt fiyatlarının da bir yıl öncesine göre %7,6 daha düşük olduğunu bildirdi.

RBA Başkanı Michele Bullock, dün politika yapıcıların yüksek çekirdek enflasyon konusunda endişeli olmaya devam ettiğini ve yakın vadede faiz indirimlerinin söz konusu olmadığını söylemişti.

Hem yakıt hem de elektrikteki düşüşleri hariç tutan yıllık ortalama enflasyon, Ağustos ayında %3,4 ile 2,5 yılın en düşük seviyesine indi.

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