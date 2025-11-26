CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avustralya'da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı

Avustralya'da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı

Avustralya'da enflasyon Ekim ayında hızlanarak analistlerin tahminlerini aştı ve son yedi ayın en hızlı artışını kaydetti.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2025 08:29

Son Güncelleme Tarihi 26 Kasım 2025 08:34

Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi ve Nisan ayından bu yana en hızlı artışını kaydetti. Bu oran, ekonomistlerin ortalama yüzde 3,6 artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Moody's Analytics Avustralya Ekonomisi Başkanı Sunny Nguyen, "Tam kapsamlı aylık TÜFE'ye geçiş, artık her ay tüm harcama kalemlerini gördüğümüz anlamına geliyor" dedi.

Tüketici enflasyonuna en büyük katkıyı, elektrik, kiralar ve yeni konutlardaki maliyet artışlarının etkisiyle fiyatların yüzde 5,9 yükseldiği konut sektörü yaptı. Elektrik maliyetleri, hane halklarının hükümetin elektrik faturalarına yönelik indirimlerini tüketmesiyle Ekim ayında yüzde 37,1 arttı.

İlginizi Çekebilir
Dolara karşı değer kazanabilir! Morgan Stanley’den Dolar/Yen tahmini Dolara karşı değer kazanabilir! Morgan Stanley'den Dolar/Yen tahmini 25 Kasım 2025 09:05
Gazprom’dan Avrupa’ya uyarı: Soğuklar doğal gaz arzını riske atabilir Gazprom’dan Avrupa’ya uyarı: Soğuklar doğal gaz arzını riske atabilir 24 Kasım 2025 16:25
UBS’den bakır fiyatları için yukarı yönlü tahmin UBS'den bakır fiyatları için yukarı yönlü tahmin 24 Kasım 2025 16:22
AB Konseyi, 2026 yılı bütçesini resmen onayladı AB Konseyi, 2026 yılı bütçesini resmen onayladı 24 Kasım 2025 15:51
Alman iş dünyasında güven kasımda geriledi Alman iş dünyasında güven kasımda geriledi 24 Kasım 2025 14:07
Belçika’da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı 24 Kasım 2025 14:04
Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor 24 Kasım 2025 13:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Kasım 2025 13:51
Rusya’dan Hindistan’a indirimli petrol teklifi Rusya'dan Hindistan'a indirimli petrol teklifi 24 Kasım 2025 12:14
Societe Generale’den Türkiye için faiz tahmini: 2026 sonunda yüzde 24 Societe Generale'den Türkiye için faiz tahmini: 2026 sonunda yüzde 24 24 Kasım 2025 12:08
Belçika’da 3 günlük grev başladı Belçika'da 3 günlük grev başladı 24 Kasım 2025 11:57
Çin’den gelişmiş ülkelere borç Çin'den gelişmiş ülkelere borç 24 Kasım 2025 11:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler