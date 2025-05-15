Avustralya'da istihdam beklentilerin çok üzerinde geldi

Avustralya İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, istihdam Nisan ayında beklenen 21 bin seviyesinde artışa kıyasla 89 bin artış gösterdi.

Ülkede işsizlik oranı piyasa beklentileri doğrultusunda %4,1'de sabit kaldı.

İstihdamdaki büyük sıçrama, Çarşamba günü ilk çeyrekte ücret büyümesinde yenilenen güç haberlerinin ardından geldi. Gelen veriler, Avustralya ekonomisinin yavaşlayan küresel büyüme görünümü zemininde zayıf olduğu fikrini boşa çıkarıyor.

ABS, istihdamın Nisan ayına kadar geçen yılda 390 bin veya %2,7 arttığını ve artış oranının nüfus artışından daha yüksek olduğunu bildirdi.

Nisan ayındaki istihdamdaki artışın, ay boyunca 59 bin 500 artan tam zamanlı işe doğru eğilimli olduğu verilerle gösterildi.

İşgücü katılım oranı da Mart ayındaki %66,8'den Nisan ayında %67,1'e yükseldi.

Ekonomistler, RBA'nın önümüzdeki hafta faiz oranlarını düşürebileceğini, hem başlık hem de çekirdek enflasyon ölçütlerinin %2 ila %3 hedef bandında olduğunu belirtti. Yine de istihdam büyümesindeki güç, yıl içinde daha sonraki kesintilerin derinliğinin daha sığ olacağını gösteriyor.

Capital Economics ekonomisti Abhijit Surya, "İşgücü piyasası güçten güce giderken, RBA'nın oranları agresif bir şekilde düşürmeye isteksiz olacağına her zamankinden daha fazla ikna olduk." dedi.

Ekonomist, RBA'nın gevşeme döngüsünün sadece iki kesintiyle sınırlı kalabileceğini ve gösterge faiz oranının şu anki %4,10'dan %3,60'a düşebileceğini sözlerine ekledi.

JPMorgan'da Avustralya baş ekonomisti Ben Jarman, RBA'nın Salı günü bir kesinti duyurmasını beklediğini ancak kararla ilgili rehberliğin "ölçülü" olacağını söyledi. Jarman, RBA'nın daha fazla kesintiyi dışlamayacağını ancak bunlara önceden taahhütte bulunmayacağını da ifade etti.