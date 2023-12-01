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Avustralya'da konut değer artışı yavaşlayarak devam ediyor

Avustralya'da konutların değeri Şubat ayında başlayan yükseliş döngüsünden bu yana en düşük aylık artışını kaydetti.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2023 09:27

Son Güncelleme Tarihi 01 Aralık 2023 09:27

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, yenilenmiş bir modelle hesaplanan ulusal konut değer endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Bir önceki ayda artış yüzde 0,9 olmuştu.

Aylık bazda yavaşlamaya rağmen konutların değeri 2022 yılı Nisan ayındaki zirveden, 2023 yılı Ocak ayındaki dip noktasına yüzde 7,5 düştükten sonraki 10 ayda yüzde 8,3 artarak, net bir şekilde "V" şeklinde bir toparlanma gösterdi.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 5'inde aylık bazda fiyatlarda artış görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar yüzde 0,3, başkent Canberra'da yüzde 0,1 artarken, Melbourne'da yüzde 0,1 azaldı.

Corelogis, 8 bölgenin fiyat artışını da yüzde 0,6 olarak açıklarken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde artış yine yüzde 0,6 oldu.

Konut değerlerinde artış yıllık bazda yüzde 7,0'a ulaştı.

Corelogic Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.

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