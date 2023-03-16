Barclays, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin bugün yapacağı toplantıda faizi 50 baz puan artırmak veya hiç faiz artırımı yapmamak yerine 245 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin çok daha büyük olasılık olduğunu savundu.

Banka yayınladığı yatırımcı notunda, "Cari ortamda, ECB Yönetim Konseyi'nin tüm politika faiz oranlarını 25 baz puan artırmasının çok daha büyük olasılık olduğunu düşünüyoruz. 25 baz puan faiz artırımı, 50 baz puan artırımdan veya artırım yapmamaya göre en olası seçenek" dedi.

Barclays, ECB'nin bugün 25 baz puan faiz artırması olasılığını yüzde 60 olarak görürken, 50 baz puan artırım ve artırım yapılmamasına ise yüzde 20'şer şans verdi.