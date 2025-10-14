CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Bessent, Çin'i dünya ekonomisine zarar vermeye çalışmakla suçladı

Bessent, Çin'i dünya ekonomisine zarar vermeye çalışmakla suçladı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'i dünya ekonomisine zarar vermeye çalışmakla suçladı.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2025 09:43

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Pekin'in küresel tedarik zincirlerini vuran nadir toprak elementleri ve kritik mineraller üzerinde kapsamlı ihracat kontrolleri getirmesinin ardından Çin'i dünya ekonomisine zarar vermeye çalışmakla suçladı.

Bessent, Financial Times'a verdiği demeçte, Çin'in kontrolleri getirmesinin kendi ekonomisindeki sorunları yansıttığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile Güney Kore'de görüşmesinden üç hafta önce alınan bu karar dikkat çekti.

Bessent, "Bu onların ekonomilerinin ne kadar zayıf olduğunun bir işareti ve herkesi kendileriyle birlikte aşağı çekmek istiyorlar" dedi. "Müşterilerinize zarar vermenin iyi bir fikir olduğu bir tür Leninist iş modeli olabilir, ama onlar dünyanın en büyük tedarikçisi. Küresel ekonomiyi yavaşlatmak isterlerse, en çok zarar görecek olanlar kendileri olacak" diye ekledi.

Bessent ayrıca "Bir resesyon veya depresyonun ortasındalar ve ihracat yoluyla bundan çıkmaya çalışıyorlar. Sorun şu ki, dünyadaki konumlarını daha da kötüleştiriyorlar" dedi.

Çin'in nadir toprak elementleri ve kritik mineraller tedariği üzerinde kapsamlı kısıtlamalar açıklamasının ardından Trump, 1 Kasım'dan itibaren Çin'den yapılan ithalata ek yüzde 100 tarife uygulama tehdidinde bulundu.

Duruma aşina bir kişi, ABD'nin iki taraf anlaşmaya varmazsa alacağı karşı önlemleri hazırladığını söyledi. Kişi, ABD'nin bu hafta Washington'da yapılacak Dünya Bankası-IMF toplantıları için G7 bakanları bir araya geldiğinde konuya öncelik vereceğini belirtti.

Duruma aşina iki kişi daha, ABD'nin Çin'e yazılım ihraç eden şirketlerden lisans almalarını istemeyi düşündüğünü ve bunun Çin endüstrileri üzerinde dramatik bir etkisi olabileceğini söyledi.

Üst düzey bir ABD yetkilisi FT'ye, "Ağustos ayında Li Chenggang, geçen hafta ortaya çıkan Çin'in mevcut saldırı hatlarının çoğunu önceden gösterdi. İşler istediği gibi gitmezse ABD'nin 'cehennem ateşiyle' karşılaşacağını ifade etmekte oldukça kontrolsüz ve çok agresifti" dedi. Yetkili, Li'nin nadir toprak elementlerini özellikle belirtmediğini ancak "tüm beklentilerin ötesinde misilleme yapacağız dedi" şeklinde ekledi.

İlginizi Çekebilir
Çin’den ABD’li çip üreticisine anti-tekel soruşturması Çin'den ABD'li çip üreticisine anti-tekel soruşturması 10 Ekim 2025 14:58
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 10 Ekim 2025 13:18
Brent petrolün varili 64,77 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 64,77 dolardan işlem görüyor 10 Ekim 2025 09:55
Deutsche Bank, mühendislik şirketleri için hedef fiyatlarını revize etti Deutsche Bank, mühendislik şirketleri için hedef fiyatlarını revize etti 10 Ekim 2025 09:35
Çin’in ihracat büyümesi eylülde hızlandı Çin'in ihracat büyümesi eylülde hızlandı 10 Ekim 2025 09:02
İngiltere’de işe alım piyasasında durgunluk sürüyor İngiltere'de işe alım piyasasında durgunluk sürüyor 10 Ekim 2025 08:51
Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu 09 Ekim 2025 15:59
Çin’den ABD ve Kanada’ya yaptırım hamlesi: 14 şirket ve kuruluşa yasak! Çin'den ABD ve Kanada'ya yaptırım hamlesi: 14 şirket ve kuruluşa yasak! 09 Ekim 2025 15:22
Google’dan Belçika’ya 5 milyar avroluk yapay zeka yatırımı Google'dan Belçika'ya 5 milyar avroluk yapay zeka yatırımı 09 Ekim 2025 15:13
AB’den 400 milyar euroluk yatırım hedefi AB'den 400 milyar euroluk yatırım hedefi 09 Ekim 2025 13:24
Ifo: Alman otomotiv sektöründe güven azaldı Ifo: Alman otomotiv sektöründe güven azaldı 09 Ekim 2025 13:12
Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek 09 Ekim 2025 12:34
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler