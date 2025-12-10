Bitcoin son 3 haftanın zirvesinde!

CANLI BORSA
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı öncesinde Bitcoin fiyatları son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Analistlere göre, 90 bin doların üzerindeki hareket teknik görünümü destekliyor. Faiz indirimi beklentileri kripto varlıklara pozitif yansırken, Ethereum, Ripple ve Solana gibi diğer büyük coin’lerde de artış görüldü.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2025 11:59

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde dalgalı bir görünüm öne çıkarken, Bitcoin fiyatı son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin öncülüğündeki yükseliş, kripto para piyasasında genel bir iyimserlik yaratırken, işlem hacimlerinde de artış yaşandı.

Bitcoin'deki bu hareket, bir süredir baskı altında olan piyasalarda risk iştahının yeniden canlanmasına katkı sağladı.

Bu hareketliliğin arkasında, Fed'in bugün TSİ 21.00'de açıklayacağı faiz kararı önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Para piyasalarında fiyatlamalar, Fed'in bu akşam 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 86 olarak gösteriyor.

Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, kısa vadede Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için destekleyici bir faktör olurken, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları da yakından takip edilecek.

ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Bitcoin, hafta başındaki düşüşün ardından 90 bin doların üzerinde güç kazanarak kısa vadeli görünüm açısından olumlu sinyaller veriyor.

Bugün saat 10.45 itibarıyla Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,47 artışla 92.699 dolardan işlem görüyor.

Analistlere göre, 91.000–91.500 dolar aralığı artık önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık, yükseliş eğiliminin devamını destekleyebilir.

Analistler, teknik göstergelerin Bitcoin'in 90 bin doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket potansiyelini koruduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

ALTCOİNLERDE DURUM NE?

Bitcoin'deki yükseliş, altcoin piyasasına da olumlu yansıdı.

Aynı dakikalarda Ethereum, son 24 saatte yüzde 6,34 artışla 3.322 dolardan işlem görüyor. Analistler, 3.200 dolar seviyesinin aşılması ve bu seviyenin korunmasının Ethereum'un teknik görünümünü belirgin şekilde güçlendirdiğini ifade ediyor. Bu eşik üzerinde kalındığı sürece güçlü görünümün sürdüğü belirtiliyor.

Ripple (XRP), yüzde 1,06 artışla 2,08 dolara yükselirken, fiyatın yeniden 2,05 dolar üzerine yerleşmesi, kısa vadeli toparlanma açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Solana ise aynı saatlerde yüzde 4,30 yükselerek 138,66 dolardan işlem görüyor.

