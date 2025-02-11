BoE üyesi Mann: İngiltere enflasyonu daha az tehdit oluşturuyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi Üyesi Catherine Mann, tüketiciler iş kayıplarından etkilendiği ve harcamalar yumuşadığı için şirketler bu yıl fiyatları yükseltmekte zorlanacaklarını savundu.

Catherine Mann, zayıflayan istihdam piyasası ve yavaşlayan tüketici talebinin işletmelerin fiyatlandırma gücünü ve dolayısıyla enflasyonist baskıları azaltması nedeniyle geçen hafta yarım puanlık büyük bir indirim için oy kullandığını söyledi.

Mann daha önce BoE'nin en şahin politika yapıcısı olmuş ve kalıcı enflasyon riskleri nedeniyle geçen yılki faiz indirimlerine karşı çıkmıştı.

Financial Times'a konuşan Mann, "Talep koşulları şimdiye kadar olduğundan biraz daha zayıf ve bu konudaki fikrimi değiştirdim" dedi. Verilerin istihdamda "doğrusal olmayan" bir düşüşe işaret ettiği uyarısında bulunan Mann, "Fiyatların önümüzdeki yıl hedefle tutarlı, yüzde 2, seviyelere çok yaklaştığını görebiliyorum" dedi.

Mann, merkez bankasının faiz indirimlerine yönelik "kademeli" yaklaşımına mesafeli yaklaşarak, "gürültüyü kesmek" ve yatırımcılara daha kolay finansal koşullara duyulan ihtiyacı net bir şekilde ifade etmek için yarım puanlık bir hamlenin gerekli olduğunu söyledi. Mann, "Birleşik Krallık ekonomisi için uygun finansal koşulların ne olduğunu düşündüğümüzü iletebildiğimiz ölçüde, daha büyük bir hamle benim görüşüme göre daha üstün bir iletişim aracıdır" dedi.