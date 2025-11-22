CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BofA'ya göre Powell döneminde daha fazla faiz indirimi olmayacak

BofA'ya göre Powell döneminde daha fazla faiz indirimi olmayacak

Bank of America (BofA) Fed Başkanı Powell döneminde daha fazla faiz indirimi beklemediklerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2025 15:54

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2025 15:55

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından Bank of America (BofA) Aralık ayına ilişkin faiz beklentisini açıkladı. BofA Fed Başkanı Jerome Powell döneminde daha fazla faiz indirimi yapılmayacağını belirtti.

Bank of America ekonomistleri tarafından yayımlanan raporda bu yılki işgücü piyasası zayıflığının büyük ölçüde hem arz hem de talepteki aksamalardan kaynaklandığı, işsizlik oranının tarihsel olarak hala düşük olduğunu vurgulandı.

İşsizlik oranının 2026 başlarında yüzde 4,5 civarında zirve yapacağını tahmin eden banka, işgücü piyasasının tam istihdama yakın kalacağını savundu.

Banka "Fed'in faiz oranlarını daha fazla düşürmesi için sınırlı alan" olduğunu belirterek mevcut şartlarda "Powell döneminde daha fazla faiz indirimi olmayacağı" görüşünü savundu.

İlginizi Çekebilir
Çin’de kredi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi Çin'de kredi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi 20 Kasım 2025 11:13
Küresel enerji verimliliğindeki ilerleme hız kazandı Küresel enerji verimliliğindeki ilerleme hız kazandı 20 Kasım 2025 10:53
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 21 Kasım 2025 10:04
Almanya’da üretici fiyatları yıllık yüzde 1,8 azaldı Almanya’da üretici fiyatları yıllık yüzde 1,8 azaldı 20 Kasım 2025 10:40
ABD’den nükleer enerjiye 1 milyar dolarlık destek ABD'den nükleer enerjiye 1 milyar dolarlık destek 20 Kasım 2025 10:26
Brent petrolün varili 63,21 dolar Brent petrolün varili 63,21 dolar 20 Kasım 2025 10:23
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 20 Kasım 2025 09:53
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 20 Kasım 2025 09:32
Piyasalarda gözler ABD’deki istihdam raporuna çevrildi Piyasalarda gözler ABD'deki istihdam raporuna çevrildi 20 Kasım 2025 09:14
Japon yatırımcılar Türk lirasına yeniden yöneliyor Japon yatırımcılar Türk lirasına yeniden yöneliyor 20 Kasım 2025 09:10
Yaptırım endişeleriyle petrol fiyatlarında durağan seyir Yaptırım endişeleriyle petrol fiyatlarında durağan seyir 20 Kasım 2025 09:02
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri karşıladı Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri karşıladı 19 Kasım 2025 16:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler