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BOJ: ABD'nin politikaları ekonomik belirsizliği keskin şekilde artırdı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, ABD'nin politikalarının küresel ve yerel ekonomik belirsizliği keskin şekilde artırdığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2025 08:54

Son Güncelleme Tarihi 14 Nisan 2025 08:55

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda Pazartesi, ABD'nin gümrük vergisi politikası nedeniyle küresel ve yerel ekonomik belirsizliğin keskin bir şekilde arttığını söyledi.

Başbakan Ishiba da hükümetin cari mali yıl için ek bütçe hazırlama planı olmadığını ifade etti.

Ueda parlamentoda yaptığı konuşmada, "ABD gümrük tarifeleri muhtemelen çeşitli kanallar aracılığıyla küresel ve Japon ekonomileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacak. BOJ, ekonomik, fiyat ve finansal gelişmeleri herhangi bir önyargı olmaksızın incelerken, para politikasını %2 enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma açısından uygun bir şekilde yönlendirecektir" dedi.

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