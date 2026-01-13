CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 10:03

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 yükselişle 12.254,83 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,56 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,9 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve jeopolitik gerilimlere rağmen teknoloji ve savunma şirketi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Teknoloji ve savunma hisselerindeki yükselişler, Fed'in bağımsızlığına ve jeopolitik risklere ilişkin endişeleri telafi ediyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi de piyasaların odağında bulunuyor.

Ülkede enflasyonun sabit kalacağı, çekirdek enflasyonda ise hafif bir hızlanma olabileceği öngörülüyor. Açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in politikasına ilişkin tahminlerde değişikliğe yol açması beklenmiyor.

Yatırımcılar, ABD'de federal hükümetin açılması sonrasında verilerin açıklanmaya başlamasıyla birlikte enflasyondaki gidişata ilişkin ipucu arayacak. Öte yandan jeopolitik riskler de piyasaları meşgul etmeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile konut satışları, İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yılına ilişkin cari denge beklentisi ise 26 milyar 520 milyon dolar açık oldu.

İlginizi Çekebilir
Çin’de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı Çin'de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı 12 Ocak 2026 11:57
JPMorgan, ekonomi hisselerinde ’Endeks Üstü Performans’ bekliyor JPMorgan, ekonomi hisselerinde 'Endeks Üstü Performans' bekliyor 12 Ocak 2026 11:53
Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı 12 Ocak 2026 11:03
Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi 12 Ocak 2026 10:43
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı 12 Ocak 2026 10:07
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor 12 Ocak 2026 10:06
Brent petrolün varili 63,15 dolar Brent petrolün varili 63,15 dolar 12 Ocak 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 12 Ocak 2026 09:33
İngiltere’de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı İngiltere'de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı 12 Ocak 2026 09:19
Piyasalarda Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim Piyasalarda Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim 12 Ocak 2026 09:13
Goldman Sachs’tan petrol beklentisi Goldman Sachs'tan petrol beklentisi 12 Ocak 2026 09:08
ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor ABD’den nadir toprak elementleri hamlesi: G7 bakanları toplanıyor 12 Ocak 2026 09:00
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.254,8300 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12200,95 Yüksek 12200,95
Açılış
43,1508 Değişim 0,0493 Son veri saati:
Düşük 43,109 Yüksek 43,1583
Açılış
50,364 Değişim 0,0760 Son veri saati:
Düşük 50,3193 Yüksek 50,3953
Açılış
6.351,6460 Değişim 46,258 Son veri saati:
Düşük 6345,219 Yüksek 6391,477
Açılış
117,7023 Değişim 3,6228 Son veri saati:
Düşük 115,7751 Yüksek 119,3979
Açılış
BİST En Aktif Hisseler