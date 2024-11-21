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Brent petrol yükselişe geçti

Para ve emtia piyasaları Rusya ve Ukrayna kaynaklı risklerle fiyatlanıyor. Petrol piyasalarında fiyat grafiği yukarı yönlü hareket ediyor.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2024 09:38

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2024 09:40

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,98 dolardan işlem görüyor. Dün 73,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,23 artarak 72,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,94 dolardan alıcı buldu.

PETROLDE RUSYA GERGİNLİĞİ

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin yükselmesi etkili oldu. İngiliz basınına göre, Ukrayna, İngiltere'nin temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar buldu.

İngiltere ve Rusya'dan söz konusu füzelerin bölgede kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Söz konusu gelişme, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

ABD HAM PETROL STOKLARI ARTTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılarını Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceklerini ve buna yanıt vereceklerini söylemişti. Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil, benzin stoklarının da yaklaşık 2 milyon 100 bin varil arttığını duyurdu.

Beklentilerin üzerindeki bu artış, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü seyrini kısıtladı. Brent petrolde teknik olarak 74,84 doların direnç, 71,12 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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