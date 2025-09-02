Brezilya, IEA'ya üye olmak için başvuru yaptı

CANLI BORSA
Brezilya, Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) tam üyelik için resmi başvuruda bulundu.

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2025 16:33

Son Güncelleme Tarihi 02 Eylül 2025 16:34

IEA'dan yapılan açıklamaya göre, Brezilya, ajans ile yıllardır süregelen yakın ortaklığı ve karmaşık küresel enerji ortamında ajansın üye ülkelere sağladığı güçlü katkıya istinaden IEA'ya tam üye olmak için resmi başvuru gönderdi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile Maden ve Enerji Bakanı Alexandre Silveira'nın mektubu, Paris'teki IEA merkezinde Büyükelçi Sarquis J.B. Sarquis tarafından IEA Başkanı Fatih Birol'a sunularak, Brezilya'nın IEA'ya katılım sürecini başlatma talebi resmi olarak iletildi.

Mektupta bakanlar Brezilya'nın IEA ile ortaklığa verdiği değere dikkati çekerek, "Bu ortaklık, yıllar içinde Brezilya'daki enerji politikalarının ilerlemesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Enerji alanında önümüzdeki zorlukları ve IEA'nın üye ülkelere sunduğu stratejik desteği göz önünde bulundurarak, hükümetimizin IEA'ya tam üye olarak katılım prosedürlerini başlatmak istediğini memnuniyetle bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Birol ise Brezilya'dan IEA'ya tam üye olma yönündeki resmi başvuruyu almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gelişme, enerji alanında pek çok konuda yıllardır derinleşen işbirliğinin üzerine inşa edilen, uluslararası yönetişim açısından önemli bir gelişme. Brezilya bugün küresel enerji sisteminin temel taşlarından biri ve önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak. Brezilya ve üye ülkelerimizle bir sonraki adımları görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

