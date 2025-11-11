CANLI BORSA
Çin, borç riskine karşı harekete geçti: Devlet şirketlerinin yurtdışı borçlanmasına sınırlama

Çin, yerel yönetim borç risklerini kontrol altına alma kampanyasını genişleterek bazı devlete ait şirketlerin yurtdışından borçlanmasını zorlaştırıyor.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 10:26

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu son haftalarda bölgesel düzeydeki devlete ait işletmelerin ek denizaşırı borç kotası alabilmesi için karlılık ve iş kapsamı gibi daha sıkı kriterler belirledi.

Bu devlete ait işletmeler, yurtdışında yeni borç alma izni alabilmek için karlı olduklarını ve imalat veya madencilik gibi net bir ana iş kolu işlettiklerini kanıtlamak zorunda.

Daha sıkı düzenleyici gereksinimler, politika yapıcıların ülkenin şişen bölgesel yönetim borcunu kontrol altına almak için attığı en son adımı işaret ediyor. Aynı zamanda yetkililerin şimdiye kadar ağırlıklı olarak yerel yönetim finansman araçlarını hedef alan kampanyayı ülkenin mali açıdan daha zayıf devlete ait işletmelerini de kapsayacak şekilde genişlettiğinin bir işareti.

Çinli şirketlerin bir yıldan uzun vadeli denizaşırı borç ihracı için NDRC'nin onayını alması gerekiyor.

Onaylar vaka bazında veriliyor ve devlete ait işletmelerin hala denizaşırı piyasada mevcut borçlarını yeniden finanse etmelerine izin veriliyor.

