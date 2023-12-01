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Çin imalat sektöründe beklenmedik artış

Çin'de özel sektör tarafından yapılan ankete göre, Çin'de imalat sektörü faaliyetleri Kasım ayında artan siparişlerin etkisiyle beklenmedik bir şekilde genişledi, ancak durgun dış talep imalatçılar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2023 09:33

Son Güncelleme Tarihi 01 Aralık 2023 09:33

Caixin/S&P Global imalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 49,5 seviyesinde 50,7'ye yükselerek son üç ayın en hızlı artışını kaydetti. Analistler ise imalat PMI'nın Kasım'da 49,8 olmasını bekliyorlardı.

Caixin PMI ülkenin kıyı bölgesindeki ihracat odaklı işletmeler ile küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanmakta.

HSBC ekonomistleri yaptıkları açıklamada, "Ekonomi sektörler arasında farklı hızlarda ilerliyor, ancak politika duruşunun proaktif kalmaya devam etmesini bekliyoruz, bu da önümüzdeki çeyreklerde genel büyüme ivmesinin sürdürülmesine yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandılar.

Veriler, Kasım ayında Çinli mal üreticilerinin aldığı yeni siparişlerde Haziran ayından bu yana görülen en hızlı artışla desteklendi. Dolayısıyla, fabrika sahipleri üretim ve satın alma faaliyetlerini genişletti ve iki alt endeks Ekim ayındaki daralmadan Kasım ayında büyümeye geri döndü.

Zayıf dış talep, imalat faaliyetlerini etkileyen önemli bir faktör oldu ve yeni ihracat endeksi Kasım ayında 49,0 olarak kaydedilerek art arda beş ay boyunca daraldı. Sektördeki istihdam azalımı üçüncü ayda da devam etti.

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