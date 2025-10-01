Çin konut piyasasında toparlanma beklentisi gerçekleşmedi

CANLI BORSA
Çin'in konut piyasası, geleneksel olarak yoğun alım dönemi olan Eylül ayında bile beklenen toparlanmayı gösteremedi. Özel bir araştırma şirketinin çarşamba günü yayımladığı verilere göre, yeni konut fiyatlarındaki artış yavaşlarken, ikinci el konut fiyatları düşüşünü sürdürdü.

Çin'in en büyük emlak araştırma firmalarından China Index Academy'nin raporuna göre, yeni konut fiyatları ağustos ayındaki %0,2'lik artışa kıyasla eylül ayında ay bazında yalnızca %0,09 yükseldi. İkinci el konut fiyatları ise ağustos ayındaki %0,76'lık düşüşün ardından eylül ayında %0,74 gerileme kaydetti. Eylül ve Ekim ayları, geliştiricilerin yeni projeleri duyurarak talebi karşıladığı geleneksel olarak popüler dönemlerdir. Ancak pazar canlanma belirtisi göstermedi.

2021'deki zirve döneminde ekonomik faaliyetin yaklaşık dörtte birini oluşturan Çin emlak piyasası, geliştiricilerin kredi temerrütleri ve yarım kalan projeler nedeniyle 2021'den bu yana bir düşüş sarmalında. Mortgage faiz oranlarındaki indirimler ve kentsel yeniden geliştirme gibi çok sayıda teşvik politikasına rağmen sürdürülebilir bir iyileşme sağlanamadı.

Analistler, konut fiyatlarının en erken 2026'nın ikinci yarısı veya 2027'ye kadar istikrara kavuşmasını beklemiyor. Bu tahmin, üç ay önceki projeksiyonlardan yaklaşık 6 ay daha geç.

