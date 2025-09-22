Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu

Bu karar, daha önceki dönemlerde ekonomik büyümeyi destekleme çabalarının ardından geldi.

Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından açıklanan verilere göre, bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) %3,00'te, beş yıllık oran ise %3,50'de değişmeden bırakıldı.

Gösterge kredi oranlarına en son indirim, Pekin'in ABD ile artan ticaret gerilimleri arasında finansman maliyetlerini düşürmek ve iç talebi canlandırmak amacıyla Mayıs ayında yapılmıştı.

Ekonomik göstergeler, üçüncü çeyrekte büyüme ivmesinin daha da yavaşladığını ortaya koyarken, ekonomistler Çin'in yıl sonundan önce para politikasını yeniden gevşetmek zorunda kalabileceğini belirtiyorlar.