Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu

Çin, zayıf kredi talebine ve soğuyan büyüme ivmesine rağmen Eylül ayında gösterge faiz oranlarını üst üste dördüncü ayda da sabit tuttu.

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2025 08:42

Bu karar, daha önceki dönemlerde ekonomik büyümeyi destekleme çabalarının ardından geldi.

Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından açıklanan verilere göre, bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) %3,00'te, beş yıllık oran ise %3,50'de değişmeden bırakıldı.

Gösterge kredi oranlarına en son indirim, Pekin'in ABD ile artan ticaret gerilimleri arasında finansman maliyetlerini düşürmek ve iç talebi canlandırmak amacıyla Mayıs ayında yapılmıştı.

Ekonomik göstergeler, üçüncü çeyrekte büyüme ivmesinin daha da yavaşladığını ortaya koyarken, ekonomistler Çin'in yıl sonundan önce para politikasını yeniden gevşetmek zorunda kalabileceğini belirtiyorlar.

