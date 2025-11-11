Çin Merkez Bankası’ndan para politikasında 'gevşeme' sinyali

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 13:41
Çin Merkez Bankası, ekonomik toparlanmayı pekiştirmesi gerektiğini ifade etti. Para politikasının iletimini güçlendireceğini ve fiyatları makul seviyede tutacağını söyledi.
Banka, büyümeyi, istihdamı ve beklentileri istikrara kavuşturacağını bildirdi. Bankaların yükümlülük maliyetini düşüreceğini ve döviz kurunda esnekliği koruyacağını açıkladı.
Çin Merkez Bankası, tüketimi ve teknolojik inovasyonu destekleme çabalarını artıracağını belirtti. Finansal sistemik risklere karşı savunma yapacağını ve döviz aşırı dalgalanma risklerini önleyeceğini kaydetti.
Banka, çeşitli faiz oranları arasında makul göreli ilişkileri koruyacağını da açıkladı.