CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin Merkez Bankası’ndan para politikasında 'gevşeme' sinyali

Çin Merkez Bankası’ndan para politikasında 'gevşeme' sinyali

Çin Merkez Bankası, üçüncü çeyrek raporunda ekonomideki risklere dikkat çekerek uygun gevşek para politikasıyla likiditenin bol tutulacağını vurguladı.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 13:41

Çin Merkez Bankası, ekonomik toparlanmayı pekiştirmesi gerektiğini ifade etti. Para politikasının iletimini güçlendireceğini ve fiyatları makul seviyede tutacağını söyledi.

Banka, büyümeyi, istihdamı ve beklentileri istikrara kavuşturacağını bildirdi. Bankaların yükümlülük maliyetini düşüreceğini ve döviz kurunda esnekliği koruyacağını açıkladı.

Çin Merkez Bankası, tüketimi ve teknolojik inovasyonu destekleme çabalarını artıracağını belirtti. Finansal sistemik risklere karşı savunma yapacağını ve döviz aşırı dalgalanma risklerini önleyeceğini kaydetti.

Banka, çeşitli faiz oranları arasında makul göreli ilişkileri koruyacağını da açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Petrol fiyatları OPEC raporu öncesi yatay seyrediyor Petrol fiyatları OPEC raporu öncesi yatay seyrediyor 11 Kasım 2025 08:46
Trump’tan Hindistan’a tarife indirimi sinyali Trump’tan Hindistan’a tarife indirimi sinyali 11 Kasım 2025 08:42
İsviçre ile ABD gümrük vergisi anlaşmasında sona yaklaşıldı İsviçre ile ABD gümrük vergisi anlaşmasında sona yaklaşıldı 11 Kasım 2025 08:39
ABD’de ’geçici bütçe tasarısı’ Senato’da kabul edildi ABD'de 'geçici bütçe tasarısı' Senato'da kabul edildi 11 Kasım 2025 08:33
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 10 Kasım 2025 16:48
Rusya’nın dış ticaret fazlası geriledi Rusya'nın dış ticaret fazlası geriledi 10 Kasım 2025 14:53
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni geriledi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi 10 Kasım 2025 14:20
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13 trilyon rubleyi aştı Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13 trilyon rubleyi aştı 10 Kasım 2025 14:06
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 10 Kasım 2025 13:28
Hindistan, Rus petrol alımını sürdürüyor Hindistan, Rus petrol alımını sürdürüyor 10 Kasım 2025 13:20
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 10 Kasım 2025 11:35
Asya borsaları, ABD’deki gelişmelerle yükseldi Asya borsaları, ABD'deki gelişmelerle yükseldi 10 Kasım 2025 10:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler