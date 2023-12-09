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Çin Politbürosu: Gelecek yıl ihtiyatlı bir para politikası uygulayacak

İktidardaki Çin Komünist Partisi’nin üst düzey karar alma organı olan Politbüro'nun yaptığı açıklamada, Çin'in 2024'te iç talebi artıracağı, ekonomik toparlanmayı güçlendireceği ve gelecek yıl ihtiyatlı bir para politikası uygulayacağı belirtildi.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2023 08:58

Son Güncelleme Tarihi 09 Aralık 2023 08:58

Komünist Parti'nin en önemli 24 liderinden oluşan Çin Politbürosu, 2024 ekonomi politikalarını ve yolsuzlukla mücadele tedbirlerini tartışmak üzere Cuma günü bir toplantı düzenledi.

İktidardaki Komünist Partinin üst düzey karar alma organı olan Politbüro'nun yaptığı açıklamada, Çin'in iç talebi artıracağı ve ekonomik toparlanmayı 2024'te sağlamlaştırıp güçlendireceği belirtildi. Öte yandan, Çin'in orta derecede güçlendirilecek proaktif bir maliye politikası uygulamaya devam edeceği ve "esnek, ılımlı, kesin ve etkili" ihtiyatlı bir para politikası uygulayacağı kaydedildi.

Sayısal yıllık hedefler geleneksel olarak Mart ayında açıklanırken, Politbüro toplantısı ve yaklaşan Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı gelecek yılın politikasının tonunu belirlemeye yardımcı oluyor. Ekonomistler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki politika yapıcıların 2024 büyüme hedefi konusunda daha agresif davranacağına dair işaretler arıyor.

Hükümetin 2023 için yüzde 5 civarındaki resmi büyüme hedefi, ekonomistler arasında yaygın olarak ulaşılabilir olarak görülüyor. Yine de pek çok analist hedefi muhafazakar olarak görüyor.

Ülkenin derinleşen emlak krizini, sorunlu yerel yönetim finansmanı ve rekor düşük seviyedeki Tüketici Güveni Çin ekonomisi görünümü üzerinde baskı yaratıyor. Yetkililer son zamanlarda altyapı harcamalarını desteklemek için 1 trilyon yuan (140 milyar dolar) değerinde ek devlet tahvili ihracının da dahil olduğu daha fazla teşvik teklifinde bulundu. Bu durum, mali desteğin hükümetin 2024 stratejisinin kilit noktası olacağı yönündeki beklentileri artırdı.

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