CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin Trump'ın gümrük vergilerine karşı itiraz başlattı

Çin Trump'ın gümrük vergilerine karşı itiraz başlattı

Çin, Donald Trump'ın gümrük vergilerine karşı Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz başlattı.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2025 09:01

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2025 09:02

Dünya Ticaret Örgütü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri konusunda DTÖ'de resmen bir anlaşmazlık başlattığını duyurdu.

Trump'ın mal ihracatında %10'luk bir gümrük vergisine tabi tuttuğu Çin, DTÖ nezdinde bu adıma karşı çıkma sözü vermişti.

DTÖ tarafından yapılan açıklamada Çin, söz konusu tedbirlerin ABD'nin ticaret organının kurulmasına yol açan anlaşma kapsamındaki yükümlülükleriyle tutarsız göründüğü ifade edildi ve tarifelerin ayrımcı niteliğine dikkat çekildi.

Çin'in açıklamasında, "Çin, istişareler sırasında ve gelecekte bir panel kurulmasına yönelik herhangi bir talepte burada belirtilen hususlara ilişkin ek tedbirler ve iddialar ileri sürme hakkını saklı tutar" denildi.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolde OPEC+ etkisi yaşanıyor Brent petrolde OPEC+ etkisi yaşanıyor 04 Şubat 2025 09:51
Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması 04 Şubat 2025 09:35
Çin’in yurt dışına doğrudan yatırımlarının artırması bekleniyor Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımlarının artırması bekleniyor 04 Şubat 2025 09:31
ABD Hazinesi 815 milyar dolar borçlanacak ABD Hazinesi 815 milyar dolar borçlanacak 04 Şubat 2025 09:28
ABD’nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girdi ABD'nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girdi 04 Şubat 2025 09:26
ABD’nin ek gümrük vergilerine Çin’den ilk misilleme ABD'nin ek gümrük vergilerine Çin'den ilk misilleme 04 Şubat 2025 09:21
ABD gümrük vergileri hakkında öngörüler artıyor ABD gümrük vergileri hakkında öngörüler artıyor 04 Şubat 2025 09:17
Küresel piyasalarda tarife rüzgarı ile karışık seyrediyor Küresel piyasalarda tarife rüzgarı ile karışık seyrediyor 04 Şubat 2025 09:12
Almanya’da imalat sektöründeki gerileme yavaşladı Almanya'da imalat sektöründeki gerileme yavaşladı 03 Şubat 2025 16:49
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ocakta yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yükseldi 03 Şubat 2025 16:16
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi verileri belli oldu Avro Bölgesi'nde imalat sanayi verileri belli oldu 03 Şubat 2025 13:18
ECB üyesi Villeroy: Trump tarifeleri ekonomik belirsizliği artıracak ECB üyesi Villeroy: Trump tarifeleri ekonomik belirsizliği artıracak 03 Şubat 2025 12:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler